SANTA CROCE DI MAGLIANO. La potenza del bene si rinnova nella Colletta Alimentare.

Da quasi trent’anni, la comunità di Santa Croce di Magliano e dei paesi dell’hinterland si mobilita per fare del bene. Anche ieri, sabato 15 novembre, la Colletta Alimentare ha segnato una nuova tappa di solidarietà concreta, coinvolgendo cittadini, volontari e parrocchie in un gesto semplice ma sempre più necessario: donare parte della propria spesa a favore dei più poveri. «Quest’anno la data da cerchiare in rosso sul calendario della carità è stata sabato 15 novembre», hanno ribadito i volontari locali, impegnati nei punti vendita Conad e Todis, dove sin dalle prime ore del mattino si respirava un clima di grande fermento.

«Ieri mattina, tra i corridoi dei centri alimentari Conad e Todis, c’era grande fermento», ha raccontato Rachelina Rosati, referente della Caritas parrocchiale. «La solidarietà ha coinvolto tutta la comunità, non solo chi si è recato nei centri alimentari». Il messaggio che ha accompagnato questa edizione è stato tratto dal discorso di Papa Leone XIV per la IX Giornata Mondiale dei Poveri: «Tutti siamo chiamati a creare nuovi segni di speranza che testimoniano la carità cristiana». Parole che hanno motivato e sostenuto la scelta di riproporre, con entusiasmo, la Colletta, in un momento storico in cui «l’asticella del bisogno si alza sempre di più, e noi dobbiamo farci trovare preparati».

Il parroco, don Costantino, ha voluto sottolineare il valore della parola “dignità”, insieme alla «forza della rete creatasi attorno alla Colletta, un potenziale tutto da vivere». «Bisogna continuare tra “pane, amore e fantasia”», ha aggiunto il presule. «Da questa comunità deve ripartire la speranza: si può rinascere, tutti, nessuno escluso». Un appello che si è tradotto in gesti concreti, in una rete di mani solidali che ha saputo rilanciare, ancora una volta, «questa potenza di bene», come ha ricordato Rosati, «in linea con l’unica parola che racchiude la nostra vita: essere missionari e spenderci per una buona vita, impregnata di Vangelo».

EB