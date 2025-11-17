Un Open Day in sicurezza con l’associazione nazionale Vigili del fuoco volontari

TERMOLI. L’associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari in piazza Monumento, ieri sera, per lanciare l’Open Day che è stato molto più di una semplice esposizione: un invito diretto alla comunità a toccare con mano il valore del volontariato, della prevenzione e della sicurezza condivisa.

Un evento ideato per farsi conoscere e per avvicinare la popolazione al mondo del volontariato e della protezione civile. L’iniziativa, presieduta dal presidente Alessandro Principi, ha visto quest’ultimo accogliere con orgoglio e soddisfazione tutti coloro che si sono fermati allo stand per osservare da vicino le attrezzature esposte o per chiedere informazioni sull’operato dell’associazione, mostrando disponibilità e attenzione verso ogni visitatore.

A partire dalle 17.30, cittadini di ogni età hanno potuto incontrare da vicino gli operatori, osservare gli strumenti di lavoro ed intervento e conoscere le attività svolte dall’associazione sul territorio. L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale quello di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione, dell’autotutela e della cultura della sicurezza.

Gli operatori presenti – tutti volontari – hanno raccontato ai visitatori il valore del loro impegno, animato unicamente dalla passione per la tutela e la protezione del territorio, mossi da un forte senso di responsabilità verso la collettività. Ogni volontario, infatti, mette a disposizione dell’associazione le proprie capacità, le proprie esperienze e il proprio tempo, contribuendo in modo concreto al funzionamento di un’organizzazione che vive grazie alla partecipazione attiva dei suoi membri.

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari è una realtà dedicata alla formazione continua dei propri operatori, alla diffusione della cultura della sicurezza e alla gestione delle emergenze in collaborazione con le autorità competenti e le altre forze di soccorso. Una presenza silenziosa ma fondamentale, che opera con dedizione per la salvaguardia delle persone e dell’ambiente.

L’evento ha attirato numerosi bambini, affascinati dall’idea di diventare pompieri, un sogno che accomuna molte generazioni e che racconta un desiderio semplice: proteggere ciò che amiamo.

Tra le attività proposte, i cittadini hanno avuto anche la possibilità di iscriversi direttamente all’associazione compilando un apposito modulo. L’associazione, da parte sua, si è impegnata a mantenere aggiornati tutti gli interessati riguardo ad altri futuri eventi, iniziative di open day e opportunità di partecipazione.

Genitori e figli hanno potuto toccare con mano un universo che unisce, lega e avvicina, fatto di coraggio, altruismo e collaborazione. Perché, come ricordano i volontari, la tutela della vita e dell’incolumità delle persone resta sempre al primo posto. E iniziative come questa non solo accorciano le distanze tra operatori e cittadini, ma rafforzano la consapevolezza che la sicurezza è un valore condiviso, da coltivare insieme.

L’Open Day di Termoli si è così rivelato un momento prezioso di incontro, informazione e partecipazione, capace di lasciare un segno soprattutto nei più piccoli, futuri custodi del nostro territorio e della cultura della solidarietà.

Angelica Silvestri