Un passo green verso la sostenibilità: il Boccardi–Tiberio entra nella rete Zero Waste Italy

TERMOLI. Andrea Barsotti, referente di ZWI per il Molise, è felice di annunciare un nuovo e significativo traguardo per la regione, nel percorso verso la sostenibilità: l’istituto Boccardi–Tiberio sono ufficialmente entrati nella rete ZWI School, diventando i primi istituti secondari di secondo grado nel Molise a siglare questa importante collaborazione.

L’adesione segna l’avvio di un progetto ambizioso e profondamente attuale, che mira a promuovere nella comunità scolastica i principi cardine dello sviluppo sostenibile. Al centro del percorso ci sono la riduzione dei consumi e degli sprechi, la riparazione degli oggetti per allungarne il ciclo di vita, il riciclo e il riuso dei beni, insieme alla diffusione di una cultura energetica basata su fonti rinnovabili e su comportamenti responsabili.

Il sigillo formale di questi giorni rappresenta la naturale conclusione di un dialogo avviato già dallo scorso marzo con la ds Concetta Cimmino. Nel corso dei mesi, passo dopo passo, si sono costruiti i presupposti per l’adesione al protocollo scolastico ZWI, costruendo una collaborazione sempre più solida.

Un momento decisivo è stato rappresentato dagli incontri, con gli studenti ed i docenti dei due istituti, del 14 e 15 novembre, resi ancora più significativi dalla presenza del presidente di Zero Waste Italy, Rossano Ercolini, figura di riferimento internazionale nel campo dell’economia circolare e della riduzione dei rifiuti. Le giornate hanno offerto occasioni di confronto e formazione, basi sulle quali costruire e pianificare le prime azioni da portare avanti con i due plessi.

Da allora il percorso si è arricchito di ulteriori tappe e approfondimenti, fino alla firma ufficiale del protocollo ZWI School, che sancisce l’impegno degli I.I.S. G.Boccardi–U.Tiberio a operare in modo strutturato per rendere la scuola un laboratorio di buone pratiche ambientali.

Con l’adesione, parte ora una fase progettuale concreta, fatta di iniziative, monitoraggi, attività formative e campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti, docenti, personale ATA e famiglie.

Andrea Barsotti, insieme alla referente dei due istituti, prof.ssa Angela Bracone, sono già al lavoro per dare attuazione al protocollo e trasformare le linee guida in azioni quotidiane, durature e partecipate.