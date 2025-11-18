Un segno concreto per chi lotta: riaperti i contributi per l’acquisto di parrucche oncologiche

TERMOLI. Un gesto piccolo, ma dal valore immenso. Dal 15 novembre al 31 dicembre 2025, i pazienti oncologici residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli potranno presentare domanda per ottenere un contributo economico fino a 400 euro per l’acquisto di una parrucca. È una misura di dignità, non di assistenza. Un segnale che la Regione Molise, attraverso la Legge Regionale n. 6 del 2020, rinnova per sostenere chi affronta la chemioterapia e le sue conseguenze più visibili, come l’alopecia. Il fondo disponibile per l’Ats di Termoli ammonta a 8.345,44 euro: risorse limitate, che impongono tempestività e precisione.

Le domande saranno valutate in ordine di arrivo, secondo la procedura a sportello, fino a esaurimento fondi. Nessun Isee richiesto, nessuna barriera economica: conta solo la residenza in Molise e la documentazione medica che attesti la patologia. Il modello di domanda, approvato con D. D. n. 805/2021, va compilato in ogni sua parte e inviato via Pec o raccomandata A.R. al Comune di Termoli, capofila dell’ATS. Le spese ammissibili riguardano esclusivamente l’acquisto di una parrucca effettuato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

L’istruttoria sarà completata entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, salvo richieste di integrazione. In un tempo in cui la malattia isola e segna, questo contributo rappresenta un ponte verso la normalità, un diritto alla bellezza e all’autostima. Ma è anche un banco di prova per le istituzioni locali: riusciranno a garantire trasparenza, tempestività e vicinanza reale? Ai cittadini, ora, il compito di informarsi, diffondere, partecipare. Perché dietro ogni domanda c’è un volto, una storia, una battaglia che merita rispetto e sostegno.

