Un Tavolo per Due: seconda puntata con Sonia di Nonna Titella

Dopo il successo della prima puntata, torna Un Tavolo per Due, il format condotto da Nicola Montuori che racconta i locali del territorio attraverso una chiacchierata autentica con i loro protagonisti.

In questa nuova puntata ci sediamo al tavolo di Nonna Titella, il ristorante guidato da Sonia, che porta avanti con passione e sorriso una cucina fatta di ricordi, tradizione e sapori genuini.

Ogni piatto racconta una storia di famiglia, fatta di gesti tramandati e di ingredienti scelti con cura, proprio come faceva la sua “nonna Titella”, a cui il locale deve il nome.

Un Tavolo per Due: storie, volti e sapori che raccontano la nostra terra.

indirizzo

Via sotto le case, 14, 86042 Campomarino CB

Telefono

379.1267058

Email

info@osterianonnatitella.it