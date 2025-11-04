Un tributo a chi difende ogni giorno la nostra Patria

TERMOLI. Un tributo alle forze armate e alle forze dell’ordine quello compiuto oggi in piazza Monumento a Termoli, dove il sindaco, Nico Balice, ha reso omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre, nella piazza dedicata proprio a Vittorio Veneto, che ha segnato la fine della Prima guerra mondiale.

Presenti i rappresentanti di tutti i Corpi e delle associazioni combattentistiche e d’armi, ma anche associazioni di protezione civile, per un tributo che pur onorando la memoria del passato, il IV Novembre 2018, si attualizza nei concetti anche ai giorni nostri, richiamando il sacrificio dei servitori dello Stato e della Patria, come i tre Carabinieri e l’agente di Polizia morti di recente.

Accompagnato dal comandante della Polizia locale, Pietro Cappella, il primo cittadino ha percorso la piazza, per giungere alla corona di fiori che due agenti della Polizia locale hanno deposto al Monumento.

Quindi, il saluto del sindaco, a nome dell’intera città, ringraziando chi si spende giorno dopo giorno per garantire la nostra sicurezza e chi opera negli scenari internazionali.

Presente anche una delegazione degli amministratori comunali, sia di Giunta che di Consiglio.

Cerimonia che Termolionline ha seguito in diretta, permettendo anche a chi non poteva esserci, di poter vivere la manifestazione.

Emanuele Bracone