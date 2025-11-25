Una sala di ascolto protetto per cambiare davvero la cultura del rispetto

TERMOLI. Ci sono iniziative che, più di altre, raccontano un territorio. Non perché fanno notizia, ma perché segnano un cambio di passo nella mentalità collettiva. L’inaugurazione della nuova sala di ascolto protetto, allestita in commissariato di Polizia di via Cina, a Termoli, grazie all’intervento di Bigmat Cianciosi (col patron Dante Cianciosi), va letta esattamente così: non come un semplice intervento strutturale, ma come un investimento culturale, un messaggio che istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e professionisti hanno scelto di consegnare alla comunità.

Viviamo in un tempo in cui si parla molto di violenza, di fragilità, di abusi, di minori e di donne che faticano a trovare spazi sicuri dove potersi esprimere. La risposta, spesso, arriva tardi. Questa sala – costruita grazie a una sinergia territoriale rara, concreta, silenziosa – prova invece a spostare il discorso: dalla reazione alla prevenzione, dall’emergenza alla cura, dalla solitudine alla tutela condivisa. È un segnale forte, che nasce da un percorso di ascolto reciproco e da un coordinamento vero, non di facciata.

Qui la Polizia di Stato, il mondo del sociale, i servizi specialistici e le realtà del volontariato non hanno messo insieme solo risorse, ma visioni.

Hanno riconosciuto che per proteggere i più vulnerabili non basta un atto formale: serve una rete stabile, un linguaggio comune, un’idea condivisa di rispetto. È proprio questa “cultura del rispetto” che l’iniziativa prova a tradurre in pratica, offrendo un luogo dove la parola non è un rischio, ma una possibilità; dove chi subisce violenza non deve temere di essere esposto, giudicato, messo alla prova una seconda volta.

Un territorio cresce quando sa unire competenze e responsabilità. In questa vicenda lo ha fatto: chi ha creduto nel progetto ha dimostrato che la tutela non è un compito delegabile, ma un dovere collettivo. E che la sicurezza – quella vera – non si misura solo in numeri e pattuglie, ma anche nella capacità di costruire ambienti di fiducia, strumenti efficaci di accoglienza, percorsi che non lasciano indietro nessuno.

La sala di ascolto protetto non risolve tutto, e nessuno lo pretende. Ma rappresenta un segno nuovo: un patto morale, un impegno reciproco tra istituzioni e comunità. È un invito a superare la retorica e a coltivare un atteggiamento quotidiano di rispetto, responsabilità e attenzione. Perché è da qui che passa il vero cambiamento.

Emanuele Bracone