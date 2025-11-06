Una statua per rendere omaggio all’Arma dei Carabinieri

TERMOLI. In occasione della festività della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, il Comune di Termoli ha deciso di rendere omaggio all’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine con un gesto concreto e simbolico: la realizzazione di una statua dedicata all’Arma, che sarà collocata presso la rotatoria di via Brasile, proprio di fronte alla Caserma dei Carabinieri, sottolineando l’importanza di rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, in un momento in cui la sicurezza e la coesione sociale rappresentano valori fondamentali per la comunità.

La rotatoria scelta come sede dell’opera non è casuale: realizzata per migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area, rappresenta oggi un punto strategico e simbolico, ideale per accogliere un monumento che celebra il ruolo dei Carabinieri sul territorio.

L’inaugurazione della statua è prevista per il 21 novembre, giorno della Virgo Fidelis, e vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose. Ma l’iniziativa non si ferma qui: l’Amministrazione ha annunciato l’intenzione di avviare un progetto più ampio di valorizzazione urbana, che prevede la realizzazione di ulteriori opere artistiche da collocare in altre rotatorie cittadine, con l’obiettivo di promuovere l’identità e la storia di Termoli.

Un gesto di riconoscenza, dunque, che si traduce in arte pubblica e memoria collettiva, e che riafferma il valore del servizio reso ogni giorno dai Carabinieri alla comunità termolese.

EB