“Uno in gamba”, Arturo Mariani a Termoli: una storia da scoprire

TERMOLI. Sabato 15 novembre alle ore 18, il Cinema Sant’Antonio di Termoli ospiterà un appuntamento imperdibile: Arturo Mariani, speaker motivazionale, mental coach, autore di libri e vincitore dei TikTok Awards 2026, sarà protagonista di un incontro aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, promossa dalla diocesi di Termoli-Larino, offrirà un’occasione unica per ascoltare la straordinaria testimonianza di vita di un uomo che ha trasformato la sua disabilità in forza, visione e cambiamento.

Nato con una sola gamba, Arturo ha saputo ribaltare ogni limite, diventando un esempio vivente di resilienza e determinazione. Con il motto “Uno in gamba”, ha calcato i campi della Nazionale Italiana di calcio amputati, scritto libri di successo come Proabile e fondato l’Academy Proabile, un progetto che promuove l’inclusione attraverso lo sport e la formazione. La sua presenza sui social, in particolare su TikTok, lo ha reso una voce influente per migliaia di giovani, capace di motivare e ispirare con autenticità e passione.



Durante l’incontro, Mariani condividerà il suo percorso umano e professionale, offrendo spunti di riflessione su temi come la diversità, la crescita personale, il coraggio e la speranza. Al termine dell’evento, sarà presentato ufficialmente il progetto Spes, una novità assoluta per Termoli e per tutto il territorio basso molisano. Il progetto, il cui nome significa “speranza”, mira a promuovere iniziative di sviluppo sociale, inclusione e formazione, con un impatto concreto sulla comunità locale.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Un’occasione per lasciarsi ispirare, per guardare la vita con occhi nuovi e per scoprire come anche da una difficoltà possa nascere un’opportunità. Non mancare: sabato 15 novembre, ore 18, Cinema Sant’Antonio, Termoli.

EB