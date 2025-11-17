Uno sportello Grim a Guglionesi: la richiesta di Aristotile e del Pd locale

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi potrebbe presto ospitare un punto di accesso diretto ai servizi idrici grazie all’iniziativa congiunta di Guglionesi Progressista e del Partito Democratico locale. L’obiettivo è portare sul territorio uno sportello Grim Scarl, gestore unico del servizio idrico integrato in Molise, attualmente assente nel Comune.

La proposta arriva dal consigliere comunale Pino Aristotile, che ha presentato un’interrogazione al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale, chiedendo di avviare al più presto l’iter per l’attivazione dello sportello. Grim ha già aperto sportelli in comuni come Montenero di Bisaccia, Isernia, Campomarino, Bojano e Termoli, facilitando l’accesso dei cittadini ai servizi idrici in modo diretto e qualificato.

L’iniziativa nasce da un dialogo attento con la comunità, tra il consigliere Aristotile e il circolo locale del PD, per rispondere in maniera concreta alle esigenze quotidiane dei cittadini di Guglionesi. Lo sportello dovrebbe offrire un punto di riferimento stabile e competente per reclami, chiarimenti e assistenza, contribuendo a ridurre i disagi legati ai disservizi del servizio idrico.

Nell’interrogazione si evidenzia la necessità di definire risorse umane e strumenti tecnologici adeguati, con un monitoraggio costante da parte dell’Amministrazione e una collaborazione con le associazioni di tutela dei consumatori.

“L’apertura dello sportello Grim rappresenta un passo concreto per migliorare il servizio idrico e dimostrare attenzione verso le esigenze quotidiane della nostra comunità- ha sottolineato Aristotile- È un segnale chiaro di partecipazione e impegno condiviso tra forze politiche per il bene di Guglionesi”.