Valorizzare gli anziani: la nuova legge regionale del Molise

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale, presieduto dal presidente Quintino Pallante, nella seduta di questa mattina ha approvato, con 5 astensioni, la proposta di legge regionale n. 71 d’iniziativa dei Consiglieri Passarelli e D’Egidio, concernente: “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”.

Ha illustrato all’Aula il provvedimento la Consigliera relatrice Passarelli, a cui è seguito l’intervento per dichiarazione di voto del consigliere Greco.

L’articolato prevede che la Regione Molise, in conformità ai principi costituzionali e ai propri principi statutari, riconosca e valorizzi il ruolo delle persone anziane, al fine di promuovere la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni e la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.

È previsto, inoltre, che la Regione:

favorisca la costruzione di percorsi per l’autonomia e il benessere psicofisico, economico e sociale degli anziani, nell’ambito dei loro contesti di vita;

degli anziani, nell’ambito dei loro contesti di vita; valorizzi le esperienze formative, cognitive e professionali accumulate nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali, esperienze e conoscenze.

Per il perseguimento di queste finalità, la Regione, in collaborazione con Comuni, Asrem, ATS, centri e strutture residenziali, istituzioni scolastiche e universitarie, organizzazioni sociali, associazioni di tutela dei diritti dei cittadini ed enti del Terzo settore, è chiamata a programmare interventi coordinati e integrati in favore delle persone anziane nei seguenti ambiti: