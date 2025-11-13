Via libera al progetto definitivo della ciclovia adriatica

TERMOLI. Con la determinazione dirigenziale n. 325 del 6 novembre 2025 il Comune di Termoli ha approvato in via definitiva il progetto esecutivo per la realizzazione del percorso ciclabile litoraneo molisano, parte integrante della Ciclovia Turistica Adriatica, una delle opere più significative finanziate con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – NextGenerationEU. L’intervento, per un importo complessivo di 24 milioni e 75 mila euro (CUP D11B22001770001), consentirà di realizzare circa quaranta chilometri di pista ciclabile lungo la costa molisana, attraversando i territori di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del settore Lavori Pubblici ingegner Gianfranco Bove e dal responsabile unico del procedimento architetto Francesco Paolo Avellino, sancisce l’avvio concreto dei lavori e l’ingresso del Molise nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche. L’opera, che si inserisce nella misura M2C2-23-4.1 “Rafforzamento della mobilità ciclistica” del PNRR, è frutto di un lungo percorso amministrativo e tecnico avviato a livello interregionale nel 2019 con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra le Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione e la realizzazione della Ciclovia Adriatica. Il progetto generale, coordinato dalla Regione Marche in qualità di soggetto capofila, prevede un itinerario di oltre 1.300 chilometri che collegherà Chioggia al Gargano, attraversando paesaggi costieri di grande valore ambientale e culturale. Per la tratta molisana, individuata come “Macrotratta Molise”, è stato stabilito un finanziamento complessivo di 24.075.606 euro, comprensivo del primo lotto funzionale già previsto dal Decreto Ministeriale n. 517/2018 e delle ulteriori risorse assegnate con il Decreto Interministeriale n. 4 del 12 gennaio 2022. La Regione Molise ha affidato al Comune di Termoli il ruolo di soggetto attuatore e capofila del progetto, con il compito di coordinare gli interventi e monitorarne l’avanzamento sulla piattaforma digitale “Regis”.

L’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese Europea 92 S.p.A. – Nidaco Costruzioni S.r.l., che curerà anche la realizzazione delle opere nei tratti ricadenti nei quattro comuni costieri. Il quadro economico aggiornato fissa l’importo dei lavori a 18 milioni e 276 mila euro, con un incremento di circa il 10 per cento rispetto alla versione iniziale, dovuto all’adeguamento prezzi e alle modifiche qualitative richieste in sede di conferenza dei servizi. Le somme a disposizione ammontano invece a 5,8 milioni di euro, comprendendo spese tecniche, imprevisti, collaudi, acquisizioni di aree e Iva. La conferenza di servizi decisoria, avviata il 30 gennaio 2025 e conclusa positivamente il 21 maggio, ha coinvolto tutte le amministrazioni e gli enti competenti – tra cui Ministeri, Soprintendenze, Autorità di Bacino, Regione Molise, ARPA, Capitaneria di Porto, RFI, Consorzi di bonifica e i principali gestori di reti e servizi pubblici – e ha consentito l’approvazione del progetto con valore di variante urbanistica ai sensi del DPR 327/2001. Sono stati quindi apposti i vincoli preordinati all’esproprio sulle aree private interessate e dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera.

Tutti i Comuni dei territori coinvolti – Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia – hanno adottato le rispettive deliberazioni di approvazione e variante, mentre la Regione Molise, non avendo formulato rilievi entro i termini di legge, ha reso efficace l’intero procedimento. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclabile continuo e sicuro, con tratti di nuova costruzione e altri da adeguare, per una lunghezza complessiva di 6,7 chilometri di opere ex novo e 0,6 di tratti esistenti da riqualificare. L’infrastruttura sarà dotata di carreggiate separate o protette, segnaletica uniforme, barriere di sicurezza, aree di sosta e punti panoramici attrezzati, pavimentazioni ecocompatibili e sistemi di illuminazione a basso consumo alimentati da fonti rinnovabili. Gli interventi comprendono anche la messa in sicurezza di ponti e passerelle, con particolare riferimento all’opera d’arte n. 3 del tratto 15, dove è previsto il miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle travi in legno. Grande attenzione è stata dedicata agli aspetti ambientali e paesaggistici: il tracciato attraverserà aree di pregio come la Riserva naturale di Petacciato Marina e i litorali sabbiosi di Campomarino, integrandosi armoniosamente nel contesto costiero senza alterarne l’equilibrio ecologico. Tutti i materiali impiegati saranno a basso impatto ambientale, e le opere verranno eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri tecnici e nei nulla osta rilasciati dagli enti competenti.

L’intervento rappresenta per il Molise un’opportunità di rilancio turistico e territoriale. La nuova ciclovia costiera potrà infatti favorire la nascita di un turismo lento e sostenibile, capace di destagionalizzare i flussi e valorizzare le eccellenze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche della regione. Secondo i dati nazionali, il cicloturismo è in costante crescita e genera un indotto economico significativo per le aree attraversate dalle grandi ciclovie. Il tratto molisano, in particolare, si propone come cerniera naturale tra le regioni limitrofe, collegando il sistema costiero abruzzese con quello pugliese e creando un itinerario di forte richiamo per appassionati di sport, famiglie e viaggiatori. I lavori dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026, termine stabilito dal PNRR. Una volta conclusa, la pista ciclabile litoranea molisana entrerà a far parte della Rete nazionale delle ciclovie turistiche, diventando un simbolo di sostenibilità e un modello di sinergia tra infrastruttura e tutela del paesaggio.

Con questo atto, Termoli e l’intero litorale molisano compiono un passo decisivo verso un futuro in cui mobilità, ambiente e turismo si incontrano, trasformando la costa adriatica in un corridoio verde di sviluppo e identità condivisa.

EB