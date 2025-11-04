Vigili del fuoco molisani si formano sui percorsi impervi

MOLISE. Dal 6 al 24 ottobre si è svolto presso la sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia un corso Saf Basico (Speleo Alpino Fluviale), rivolto al personale operativo dei Vigili del Fuoco della Regione Molise. Il percorso formativo ha coinvolto circa venti unità, tra istruttori e partecipanti, provenienti dai comandi di Isernia, Campobasso, Caserta e Catania, impegnati in scenari addestrativi complessi e altamente realistici.

Oltre alle lezioni teoriche in aula, il corso ha previsto numerose esercitazioni pratiche in ambienti impervi e antropizzati, come grù edili e strutture industriali, contesti operativi in cui i Vigili del Fuoco intervengono quotidianamente.

I siti di addestramento, selezionati con cura dallo staff didattico, hanno permesso di simulare interventi diversificati, finalizzati al consolidamento delle competenze tecniche e alla gestione della sicurezza in ogni fase operativa.

Al termine delle tre settimane, i partecipanti hanno sostenuto un esame finale che ha certificato la loro abilitazione a operare in ambienti ostili, strutture complesse e scenari urbani ad alto rischio, rafforzando così le capacità operative dei comandi di Isernia e Campobasso e contribuendo al potenziamento del dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

EB