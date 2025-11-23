Vincenzo Musacchio alle Nazioni Unite: un impegno globale contro la violenza sulle donne

LARINO. Il 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Vincenzo Musacchio porterà la sua voce alle Nazioni Unite di New York, ospite dell’UN Women Agency, una delle principali istituzioni mondiali impegnate nella lotta alle violenze di genere. L’Agenzia, guidata dalla direttrice Sima Bahous, ha dedicato quest’anno i suoi studi e le sue ricerche alla promozione della parità di genere, coinvolgendo una rete ampia e variegata di ricercatori, studiosi, analisti e giovani assistenti, tutti uniti in un lavoro sinergico e multidisciplinare. In questo contesto,

Musacchio è stato accolto con fiducia per il contributo che potrà offrire grazie alle sue ricerche sulle strategie di prevenzione dei crimini di violenza contro le donne. «Sono immensamente grato per questo riconoscimento, che considero significativo e onorante», ha dichiarato, sottolineando come l’invito rappresenti una testimonianza concreta dell’importanza del suo impegno accademico sui temi della violenza sessuale. Riflettendo sul ruolo dell’Onu quale simbolo universale della difesa dei diritti umani, Musacchio ha espresso ottimismo nel vedere il merito riconosciuto oltre i confini nazionali e ha definito un privilegio senza pari la possibilità di parlare davanti a rappresentanti di oltre 190 Paesi.

Un pensiero riconoscente è stato rivolto al professor W. Huismann, direttore del Dipartimento di Diritto Penale e Criminologia dell’Università di Amsterdam, che lo ha inserito nel programma degli interventi, e all’Olanda, Paese che continua a dimostrargli stima e apprezzamento per il suo lavoro accademico. L’intervento previsto sarà breve ma intenso, un contributo personale che Musacchio si impegna a rendere incisivo e memorabile all’interno di un contesto internazionale di straordinaria importanza.

EB