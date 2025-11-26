Violenza di genere, il Molise lancia il nuovo Piano regionale

CAMPOBASSO. Questa mattina, nella sala del Parlamentino di Palazzo Vitale, è stato presentato il nuovo Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. A illustrare le procedure di assegnazione e coprogettazione dell’avviso pubblico è stata Simona Gentile, direttrice del Servizio sociale.

Il piano rappresenta un cambio di passo significativo, poiché riporta direttamente in capo alla Regione la titolarità del sistema, con l’obiettivo di creare un modello unico e omogeneo di intervento a sostegno delle donne vittime di violenza su tutto il territorio molisano. Il progetto è fortemente sostenuto dalla consigliera regionale delegata alle Pari Opportunità, Stefania Passarelli, che ha evidenziato la necessità di azioni concrete e mirate.

La presentazione è stata affidata a Maria Grazia La Selva, fondatrice di Liberaluna e coordinatrice dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio in Molise, attiva da undici anni nel supporto alle donne in uscita dalla violenza. Oltre ai CAV già attivi a Termoli, Campobasso e Isernia, è prevista per dicembre l’apertura di un nuovo centro a Campomarino.

Il piano prevede anche il potenziamento della rete di accoglienza: alle case rifugio di primo livello si affiancheranno, sempre da dicembre, tre strutture di semi-autonomia dedicate a donne e minori.

Tra le novità principali figura il “Percorso Rosa”, ancora in fase di attivazione, descritto come uno dei tasselli centrali del nuovo sistema dalla direttrice amministrativa dell’ASREM, Dr.ssa Matarante. Il progetto comprende anche interventi di sostegno all’autonomia, come borse lavoro, patenti di guida, percorsi formativi e attività di sensibilizzazione nelle scuole in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

Particolare attenzione è rivolta ai minori vittime di violenza assistita, per i quali sono previsti percorsi psicologici dedicati. Saranno inoltre organizzati corsi di autodifesa e iniziative artistiche, tra cui murales realizzati dagli studenti dei licei artistici, per diffondere messaggi contro la violenza.

Un QR code permetterà di accedere direttamente al sito dell’ETS Liberaluna, dove saranno disponibili informazioni sui servizi, le attività e il numero verde collegato al 1522.

Il nuovo piano punta a creare una rete strutturata e capillare, in cui le donne possano sentirsi protette, sostenute e libere di ricominciare, costruendo così un modello virtuoso di intervento contro la violenza di genere.

AZ