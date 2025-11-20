Visite urologiche gratuite con la Lilt

TERMOLI. Nel mese di novembre la prevenzione maschile torna protagonista con la campagna nazionale Nastro blu – Lilt for men, un’iniziativa che mette al centro la salute e la diagnosi precoce dei tumori urologici. Grazie alla collaborazione ormai consolidata tra Lilt, Asrem e la disponibilità della Direzione Generale insieme agli urologi ospedalieri, sabato 22 novembre dalle ore 9 alle 13 sarà dedicata un’intera mattinata alle visite urologiche gratuite rivolte agli uomini tra i 50 e i 69 anni.

Le sedi coinvolte sono l’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove saranno presenti la dottoressa Alessandra Di Lallo e la dottoressa Stefania Maddonni, e l’ospedale San Timoteo di Termoli, con il dottor Angelo Mancini e il dottor Domenico Giuseppe Zappia.

Per accedere all’iniziativa è indispensabile prenotarsi al numero 0875/714008, attivo venerdì 21 novembre dalle ore 10 alle ore 12, fino ad esaurimento dei posti disponibili, indicando la struttura presso cui si intende effettuare la visita.

Al momento dell’appuntamento occorre presentare la richiesta del Medico di Medicina Generale con il codice di esenzione “D01 – campagna di screening regionale” e portare con sé l’ultimo esame del Psa, elemento fondamentale per un controllo accurato. La giornata Nastro Blu rappresenta un’occasione concreta di tutela della salute, un invito a non trascurare la prevenzione e a trasformare l’attenzione verso se stessi in un gesto di responsabilità e cura.

