Visite urologiche gratuite: grande partecipazione

TERMOLI. Sabato mattina la prevenzione ha avuto un volto concreto: decine di uomini hanno risposto all’appello della campagna Nastro Blu – Lilt for Men, sottoponendosi a visite urologiche gratuite negli ambulatori degli ospedali Cardarelli di Campobasso e San Timoteo di Termoli. L’iniziativa, promossa dalla Lilt Campobasso con il sostegno della Direzione Generale Asrem, ha acceso i riflettori sulle patologie tumorali della sfera genitale maschile, ribadendo l’urgenza di una cultura della salute fondata sulla consapevolezza e sul controllo periodico.

La risposta del territorio è stata forte e immediata, segno di una sensibilità crescente verso temi che troppo spesso restano in ombra. A rendere possibile la giornata di prevenzione, la professionalità degli urologi Alessandra Di Lallo, Angelo Mancini e Domenico Giuseppe Zappia, affiancati dalle infermiere Salwa Machkour e Lucia Campanaro, che hanno garantito accoglienza e assistenza con dedizione.

«Continuiamo ad essere presenti sul territorio e ad offrire momenti importanti di prevenzione – sottolinea la presidente Lilt Campobasso, Carmela Franchella –. Ogni open day registra un numero altissimo di richieste, superiore alle nostre possibilità organizzative, ma il messaggio resta chiaro: sottoporsi a visite periodiche e partecipare agli screening regionali è un gesto di responsabilità verso se stessi e verso la comunità».

La campagna non si ferma qui. Venerdì 28 novembre 2025, presso la Sala Riunioni dell’Ordine dei medici di Campobasso, medici ed esperti si confronteranno sul tema “La rete della prevenzione: esperienze e prospettive nella lotta al tumore della prostata”, un appuntamento che conferma la volontà della Lilt di mantenere alta l’attenzione sulla salute maschile e di costruire una rete sempre più solida tra istituzioni, professionisti e cittadini.