Volley: il ct azzurro bicampione del mondo De Giorgi all’UniMol

CAMPOBASSO. Domani, martedì 4 novembre 2025, alle ore 1, l’Università degli Studi del Molise accoglierà nell’Aula Magna del Campus universitario Vazzieri a Campobasso un ospite d’eccezione: Ferdinando “Fefè” De Giorgi, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo, protagonista del trionfo azzurro al Mondiale 2025 di Manila contro la Bulgaria.

L’incontro, promosso con il contributo del Comitato regionale Fipav Molise e dell’Ufficio UniSport di UniMol, vedrà la partecipazione del presidente Fipav Giuseppe Manfredi, del Rettore prof. Giuseppe Peter Vanoli, del prof. Germano Guerra (delegato per le attività sportive) e del prof. Giuseppe Calcagno (presidente della filiera didattica di Scienze motorie e sportive).

L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione delle attività accademiche legate al benessere, allo sport e alla formazione, offrendo a studenti, docenti, istituzioni e cittadini un’occasione autentica di dialogo e crescita. La testimonianza di De Giorgi rappresenta un esempio concreto dei valori che UniMol intende trasmettere: impegno, sacrificio, spirito di squadra, lealtà, rispetto, passione e resilienza. Ancora una volta, l’Ateneo si conferma luogo di incontro tra formazione, sport e territorio, capace di accogliere protagonisti internazionali e di promuovere l’educazione ai valori più autentici dello sport e della vita.

EB