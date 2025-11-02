Volti nuovi grazie al festivo alla Fiera di novembre

TERMOLI. Ci si aspettava sicuramente di più dalla fiera del primo sabato del mese in coincidenza con Ognissanti, ma tutto sommato è stato promosso dagli ambulanti con un ‘6’, forse stiracchiato, ma di sufficienza parliamo.

«La giornata è partita tardi, complice il giorno festivo, ma si è rivelata l’occasione giusta per fare nuove conoscenze, anche se non tutti frequentano abitualmente la fiera», ha riferito il rappresentante Ana-Ugl, Angelo Gioia.

Il sabato, di solito lavorativo, ha lasciato spazio alla possibilità di partecipare, godendo di una bella giornata. Tutto a posto, insomma. La fiera mensile del sabato, in coincidenza con il primo novembre, non capitava da undici anni: un evento raro, accompagnato da un clima favorevole e da una dignitosa partecipazione.

EB