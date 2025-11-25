Auguri speciali per Ninetta, 99 anni di vita e di storia

TERMOLI. Ninetta, il tuo cammino è un patrimonio di forza e dolcezza che attraversa quasi un secolo. Oggi, nel giorno in cui spegni 99 candeline, la tua luce si fa ancora più intensa: sei memoria viva, radice profonda e sorriso che illumina chi ti sta accanto.

Romana, Maurizio e Piero ti stringono in un abbraccio colmo di gratitudine e amore, celebrando non solo l’età straordinaria, ma la donna che sei: esempio di resilienza, custode di tradizioni, testimone di affetti che non si spezzano.

Che questo traguardo sia un inno alla vita, un invito a guardare avanti con la stessa serenità con cui hai attraversato il tempo. 99 anni non sono un numero, ma un monumento di emozioni e ricordi che continuano a crescere insieme a te.

Buon compleanno Ninetta, con l’augurio che ogni giorno sia ancora festa, ancora carezza, ancora meraviglia.