GUGLIONESI-CORIGLIANO CALABRO. Al Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli è nata Freya Di Ninno, per la gioia dei genitori Michele Di Ninno e Antonella La Grotta.

«Benvenuta al mondo Freya! La tua nascita è stata un evento straordinario che ha riempito i nostri cuori di gioia. Non vediamo l’ora di vederti crescere, di essere presenti nei momenti importanti della tua vita e di sostenerti sempre. Ti promettiamo amore, guida e protezione per tutto il cammino.

Si stringono a questa gioia immensa i nonni Antonio e Rina, Cosimo e Lia, gli zii Michele e Maria, Matteo e Sonia con la cuginetta Giada e i bisnonni con nonna Carmela. Tantissimi auguri ai neogenitori Antonella e Michele».