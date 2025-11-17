TERMOLI. Buon compleanno a Gabriele Topini: settant’anni di energia, passione e affetto.

Tanti auguri di buon compleanno a Gabriele Topini, che compie settanta anni – un traguardo importante per un uomo che molti, in città, conoscono da una vita per la sua instancabile dedizione al lavoro e la profonda passione per i motori, un legame che lo accompagna da sempre, fin dai tempi della sua officina meccanica autorizzata Ford, divenuta nel tempo simbolo di competenza e affidabilità.

Chi si rivolge a lui per un consiglio o un aiuto trova sempre disponibilità, uno spirito genuino e quel pizzico di ironia che lo rendono unico.

Oggi, però, non si celebra solo il lavoratore appassionato, ma soprattutto l’uomo, il marito e il padre presente, sempre pronto a sostenere e incoraggiare chi ama. La moglie Lina, i figli Gino e Alessandro con le rispettive compagne Manila ed Eleonora, vogliono dedicargli un pensiero speciale:

«Ti ringraziamo per la tua costante presenza nelle nostre vite, per la tua generosità, per il sostegno che non ci hai mai fatto mancare e per tutto l’affetto che ogni giorno ci trasmetti. In un grande abbraccio virtuale — prima di quello reale che non vediamo l’ora di darti — ti auguriamo buon compleanno davvero di cuore».

Settant’anni portati con l’entusiasmo di chi non si ferma mai, con quella vitalità che continua a ispirare chi gli è accanto. Un compleanno che profuma di famiglia, di affetto sincero e di emozioni che, in questi giorni, sembrano viaggiare da lontano per riunirsi tutte lì, dove Gabriele ha sempre saputo accogliere con il sorriso.

Auguri, Gabriele, da chi ti vuole bene.