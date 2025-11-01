Che laurea magistrale! Auguri a William Di Cienzo

TERMOLI. Auguri al dottor William Di Cienzo, che ha conseguito ieri, venerdì 31 ottobre, la Laurea magistrale, presso l’Università ‘D’ Annunzio’.

La sua tesi di laurea, dal titolo “Le strategie di internazionalizzazione di un Brand di nicchia: il caso Xerjioff”, ha incontrato la sua più grande passione per il mondo del Profumo artistico e del Brand internazionale analizzato.

Per l’eccellente risultato di 110 e lode, giungano gli auguri della mamma Doriana, papà Vincenzo e della sorella Grace, alla quale il neodottore ha voluto dedicare la sua tesi di laurea.