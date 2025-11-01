E sono cinquanta! Auguri a Michele Di Tomasso

TERMOLI. E sono cinquanta! Oggi l’avvocato Michele Di Tomasso taglia il traguardo del mezzo secolo con la consueta grinta e l’ironia di chi sa che la vita è troppo breve per prendersi troppo sul serio. Circondato dall’affetto della moglie Katiuscia, dei cognati, nipoti, zii e cugini, Michele festeggia con lo stile che lo contraddistingue e quella risata sardonica capace di smontare qualsiasi arringa… e qualche malinconia.

Cinquant’anni: l’età in cui si cercano gli occhiali mentre sono già sul naso, ma lui non si perde mai. Con il suo stile peculiare, a volte anche molto diretto fino a sembrare burbero, ma con in fondo un cuore d’oro. Insomma, uno sul quale, quando serve, si può contare, anche se a prezzo di qualche sonoro cazziatone!

Auguri speciali da Termolionline: mezzo secolo di carisma, sostanza e una sana dose di goliardia che rende ogni incontro un aneddoto da raccontare.

Buon compleanno, Michele! Che la festa sia lunga, rumorosa, piena di brindisi e di storie da tramandare. Perché cinquant’anni così… sono solo l’inizio.