Compie undici anni: auguri speciali ad Angelica Bracone

TERMOLI. Il primo novembre è una data scolpita nel cuore. Undici anni fa, nella quiete della notte, nasceva Angelica Bracone, una bambina che sin dai primi istanti ha portato con sé una luce speciale. Oggi, nel giorno del suo undicesimo compleanno, cresce una personalità già ricca di sfumature e promesse.

Angelica è cresciuta circondata dall’amore di mamma Gabriella e papà Emanuele, dalla complicità della sorella Veronica, e dal calore di nonne, zii e cugini. Ma ciò che la rende davvero unica è la sua capacità di coniugare vivacità e profondità, allegria e riflessione. Una bambina solare, sì, ma anche attenta, responsabile, capace di ascoltare e di farsi ascoltare.

Nel giorno della sua festa, arrivano a frotte gli auguri: quelli affettuosi della famiglia, quelli sinceri degli amici e compagni di scuola, e quelli pieni di entusiasmo del gruppo ‘I Dragoni del Molise’, che da sempre la considera una piccola mascotte dal cuore grande.

Angelica non è solo una bambina che cresce: è una promessa che sboccia. E mentre spegne le sue undici candeline, tutti le augurano un cammino fatto di sogni da inseguire, traguardi da raggiungere e valori da custodire. Con la grazia che la contraddistingue e la forza che già dimostra, siamo certi che il suo volo sarà alto, ma sempre con i piedi ben piantati nella bellezza delle cose vere.