Congratulazioni al dottor Mario Paolucci

TERMOLI-CAMPOBASSO. Oggi, venerdì 14 novembre, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso, Mario Paolucci è diventato dottore in fisioterapia. «Hai raggiunto un traguardo straordinario: la laurea in Fisioterapia con il massimo dei voti! Un risultato che parla di impegno, passione e determinazione.

Tutti noi – il nonno, gli zii e i cugini – siamo immensamente fieri di te. Hai dimostrato che con costanza e cuore si possono realizzare i propri sogni. Ti auguriamo un futuro luminoso, ricco di soddisfazioni e successi, all’altezza della tua bravura e della tua umanità.

Le nonne, da lassù, sorridono fiere di te. Continua a brillare, Mario, il mondo ha bisogno di persone come te!

Con affetto infinito,

La tua famiglia».