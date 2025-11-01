Dal nipotino Christian: tanti auguri nonna Santina

GUGLIONESI. «Tanti auguri alla nostra cara Santina Sauro!», il messaggio che arriva dalla famiglia De Santis e in particolare dal nipotino Christian.

«Oggi, a Guglionesi, si festeggia un traguardo speciale: i 60 anni di una donna meravigliosa, mamma, suocera e nonna dal cuore grande — Santina Sauro».

A renderle omaggio con un sorriso e un abbraccio speciale è il suo adorato nipotino Christian De Santis, che le dedica questi auguri con tutto l’amore che solo un bambino sa trasmettere. Insieme a lui, anche Nicola, Anna, e dal marito Carmine si uniscono per celebrare questa giornata indimenticabile.

Che questa nuova decade sia piena di salute, serenità e momenti felici da condividere con chi ti ama. Buon compleanno Santina, con tutto il cuore!