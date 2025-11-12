Dalla comunità di Santa Croce auguri a don Giuseppe Autorino

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Dalla comunità di Santa Croce di Magliano auguri al rettore del Santuario di Santa Filomena per i vent’anni di sacerdozio. Oggi, 12 novembre 2025, don Giuseppe Autorino, rettore del Santuario di Santa Filomena di Mugnano del Cardinale (Avellino) celebra i vent’anni di ordinazione presbiterale. Auguri dalla comunità di Santa Croce di Magliano, in Molise, molto legata alla santa da un cammino di fede, profonda devozione e preghiera che il 21 e 22 agosto si rinnova nella festa insieme al martire San Flaviano.

Ogni sacerdote, scelto tra gli uomini, è chiamato da Dio per il bene degli uomini e in te abbiamo riconosciuto una sincera apertura verso gli altri, la capacità di farsi prossimo nella sofferenza, nel dolore e nella prova.

20 anni di sacerdozio, ti hanno riempito di polvere i piedi, fatto tremare chissà quante volte e caricato sulle spalle i dubbi delle persone.

20 anni di sacerdozio ti hanno però anche fatto sperimentare in modo incredibile la Misericordia di Dio capace di prendere la debolezza umana e trasformarla in forza di Fede per il singolo e per il popolo tutto.

La tua dedizione pastorale e il tuo servizio sacerdotale sempre attento parlano della tua fede e della tua carità, trasmettono il tuo attaccamento alla Parola di Dio con pazienza e compassione. In questi anni hai accompagnato alcuni di noi alla riconciliazione con Dio con fraterna sollecitudine e siamo certi che il tanto bene che hai fatto in questi anni porterà abbondanti frutti di conversione. Sei sempre stato testimone di vita e fratello nella grande famiglia Filomeniana, ti siamo vicini nel tuo cammino sacerdotale con la nostra gratitudine e la nostra preghiera.

Ti auguriamo ogni bene, imploriamo su di te, nella gioia di questa giornata giubilare, la benedizione del Signore, affinché tu possa continuare con la stessa forza a prestare la tua opera al servizio di Dio e del prossimo per molti e molti anni.

Sinceri auguri don Giuseppe, dagli “Amici di Santa Filomena” di Santa Croce di Magliano».