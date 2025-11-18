È nato Edoardo Arrichiello: un nuovo cuore che batte a Termoli

TERMOLI. Al Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli è venuto alla luce Edoardo Arrichiello, accolto con immensa gioia nei cuori della sua famiglia e della comunità. Un nome che già vibra di dolcezza e promessa, un piccolo grande miracolo che illumina questo novembre molisano.

A stringerlo in un abbraccio d’amore ci sono i nonni Flavio, Monica, Titina e Rosario, le bisnonne, gli zii, i cugini: una costellazione di affetti che si allarga per accogliere il nuovo arrivato. Ognuno con gli occhi lucidi e il cuore colmo, pronto a custodire ogni suo primo passo, ogni sorriso, ogni scoperta.