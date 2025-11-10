Il grande giorno è arrivato: Nicola Di Toro è maggiorenne

TERMOLI. Oggi è un giorno speciale, Nicola Di Toro compie 18 anni e diventa maggiorenne.

«Non so quando sia passato tutto questo tempo; quasi non ricordo più la mia vita prima di te! La tua voce sempre fuori dal coro, la tua libertà di pensiero e di scelta, la tua tenacia e perseveranza nelle cose in cui credi… non cambiare mai caro pesantone, puntiglioso, pigrone mio! Continua a non scendere a compromessi con nessuno come hai sempre fatto, mamma sarà lì al tuo fianco…. anche quando ti sembrerà di non vederla, come sempre e per sempre!

Con tutto l’amore del mondo, buon diciottesimo compleanno amore mio dalla tua mamma Roberta, tua sorella Mia, tuo fratello Gerardo, zio Francesco e dai tuoi nonni Biagio e Iolanda».