La laurea di Mario Paolucci

TERMOLI-CAMPOBASSO. Ieri, venerdì 14 novembre, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso, Mario Paolucci è diventato dottore in fisioterapia.

«La tua laurea, è la dimostrazione che, con caparbia, determinazione e passione, puoi raggiungere traguardi importanti. Oggi, sei diventato dottore in Fisioterapia e, col massimo dei voti, ti auguriamo di puntare ad un futuro prospero di ogni bene. Le tue nonne dal cielo, saranno super orgogliose di te. Ti vogliamo un mondo di bene. La tua famiglia».