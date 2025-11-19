La specializzazione da 110 e lode in Oculistica, auguri ad Antonio Perfetto

TERMOLI. Antonio Perfetto si è specializzato in Oculistica, ad maiora!

«Il 17 novembre 2025 segna una data destinata a rimanere nella memoria: il giorno in cui hai conseguito, con straordinaria brillantezza, la specializzazione in Oculistica presso l’Università di Padova, coronata dal prestigioso 110 e lode.

Questo traguardo non è solo il risultato di anni di studio, sacrificio e determinazione, ma anche la conferma del tuo talento, della tua dedizione e della tua profonda vocazione alla cura e alla scienza.

Con questo successo, apri ufficialmente le porte a un futuro luminoso, ricco di responsabilità, progresso e riconoscimento.

Che la tua carriera sia splendente quanto la tua conquista.

Onore a te, Dottore».