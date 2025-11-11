La specializzazione in Medicina del Lavoro: auguri a Michele Mucciaccio

CHIETI. Il dottor Michele Mucciaccio ha conseguito la Specializzazione in Medicina del Lavoro, presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, con il massimo dei voti e la lode. Ha discusso la tesi di specializzazione dal titolo “Tecnopatia rachidea: analisi di correlazione con la mansione lavorativa”.

«Congratulazioni per questo nuovo e importante traguardo! Si conclude il tuo brillante percorso accademico e specialistico, che sei stato capace di affrontare con dedizione e passione in ogni momento. Siamo tutti orgogliosi di te e di ciò che stai realizzando. Ti auguriamo una carriera futura piena di soddisfazioni, crescita e successi, da vivere con la determinazione e la precisione che ti hanno sempre contraddistinto.

Infiniti auguri da parte della tua famiglia, dei tuoi colleghi e amici».