Laurea in Ingegneria Industriale per Loris Colaneri, congratulazioni

TERMOLI. Oggi è un giorno speciale per Loris Colaneri, originario di Termoli e studente presso il Campus di Bari, che ha conseguito la laurea in Ingegneria Industriale, indirizzo Energetico.

Un traguardo importante, frutto di impegno, dedizione e sacrificio, che apre le porte a nuove sfide professionali e opportunità nel mondo dell’ingegneria e dell’energia. La famiglia e gli amici di Loris gli rivolgono i loro più sinceri auguri di un futuro pieno di soddisfazioni e successi.

Congratulazioni e ad maiora ingegnere Colaneri!