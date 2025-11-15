Nonna Anna Antonetti compie 90 anni

TERMOLI. Anna Antonetti compie 90 anni. «In questo giorno così speciale, vogliamo stringerti in un grande abbraccio pieno di amore e gratitudine. Novant’anni di saggezza, sorrisi, storie indimenticabili e affetto infinito: sei il cuore pulsante della nostra famiglia, la nostra roccia, il nostro esempio.

Con il tuo sorriso hai illuminato le nostre vite, con la tua dolcezza ci hai insegnato il valore della gentilezza, e con la tua forza ci hai mostrato cosa significa amare davvero.

Ti vogliamo un mondo di bene e ti auguriamo una giornata piena di gioia, serenità e tanto amore, circondata da chi ti vuole bene.

Con infinito affetto, i tuoi nipoti Fabrizio e Morena, la tua amata figlia Antonella Albano e tutti gli amici che ti vogliono bene. Auguri Nonna Anna!».