Specializzazione in Cardiologia con lode per il dottor Tommaso Simone

TERMOLI. Il dottor Tommaso Simone consegue con lode la specializzazione in Cardiologia. Il dottor Tommaso Simone ha recentemente conseguito – il 12 novembre 2025 – la specializzazione in Cardiologia con votazione 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Padova, uno degli atenei più prestigiosi d’Italia.

Durante il percorso formativo, il dottor Tommaso Simone ha svolto un periodo di perfezionamento presso l’Ospedale Niguarda di Milano, dove ha potuto approfondire le competenze nell’ambito della Cardiologia Interventistica. In particolare, la sua attività si è concentrata sulla diagnosi e sul trattamento delle malattie coronariche, come l’infarto miocardico e le sindromi coronariche croniche, e delle principali patologie valvolari, tra cui la stenosi aortica e l’insufficienza mitralica.

Questo periodo di formazione ha rappresentato un passaggio cruciale nel consolidamento delle sue capacità cliniche e tecniche in contesti ad alta complessità. A coronamento del percorso specialistico, il dottor Tommaso Simone ha discusso una tesi dal titolo “Use of cangrelor in the context of concomitant Transcatheter Aortic Valve Replacement and Complex-High Risk PCI: Insights from a Multicenter Registry”, un lavoro di rilievo internazionale attualmente in valutazione per la pubblicazione su una rivista scientifica di settore.

La ricerca si inserisce nell’ambito delle procedure interventistiche avanzate, contribuendo alla crescente letteratura sul trattamento simultaneo delle patologie valvolari e coronariche ad alto rischio. Il dottor Tommaso Simone inizierà ora una nuova fase del proprio cammino professionale presso l’Irccs Policlinico San Donato, uno dei principali punti di riferimento nazionali nella cura delle malattie cardiovascolari.

Qui continuerà a perfezionarsi nel trattamento delle patologie coronariche e valvolari più complesse, portando con sé l’entusiasmo e la dedizione che hanno contraddistinto il suo percorso fin dagli inizi.