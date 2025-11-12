Suor Concetta compie 80 anni: auguri di cuore

TERMOLI. Suor Concetta compie 80 anni. Per lei questo messaggio di auguri:

«Alla nostra carissima Suor Concetta,

auguri di cuore per i tuoi 80 anni! Cara Suor Concetta, la tua vita è una testimonianza vivente d’amore: l’amore per Gesù, a cui hai donato tutta te stessa; l’amore per i bambini, che hai generato nel cuore, cresciuti ed educati con pazienza; e l’amore per la Parola di Dio, che hai annunciato instancabilmente come catechista e amica di tutti.

Grazie per ogni preghiera, ogni sorriso e ogni lezione di vita.

Grazie perché, da quando sei presenza nelle nostre vite, abbiamo acquisito una sorella e un’amica con cui ci siamo sostenute, soccorse, consolate, con cui abbiamo gioito, pianto e sperato.

Che questa giornata sia luminosa e gioiosa, proprio come la speranza che tu hai sempre saputo donare a tutti coloro che incontri sul tuo cammino.

Che il Signore, che hai servito con tanto amore, ti ricolmi di ogni grazia e benedizione in questo giorno speciale e in tutti quelli che vorrà, nella sua infinita bontà, ancora donarti.

Con grande affetto e stima,

Nicoletta, Fernanda, Antonella e tutta la famiglia».