A Campomarino “L’olivo bianco” di Carmine Abate

CAMPOMARINO. Campomarino celebra la cultura arbëreshe con un incontro d’autore di grande rilievo. Giovedì 7 novembre 2025, alle ore 17, presso il Palazzo Norante, si terrà la presentazione del libro “L’olivo bianco – Ulliri i bardhi” dello scrittore Carmine Abate.

L’incontro, dal titolo “Bota arbëreshe: Gljuha, Kultura, Tradite, Letërsí”, è promosso dallo Sportello Linguistico Arbëresh del Molise, in collaborazione con il Centro Studi Kamastra, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Legge 482/1999 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche.

A dialogare con l’autore sarà Angela Carafa, referente dello Sportello Linguistico, mentre porteranno i saluti istituzionali il sindaco Enzo Norante e Rossella Panarese, assessore alla Cultura. Interverranno inoltre Vincenzo Chimisso per l’Associazione Arbëreshë di Campomarino e Fernanda Pugliese, referente della Rivista Kamastra.