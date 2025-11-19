A Casacalenda “Si…torna in scena” con Miseria e Nobiltà 

CASACALENDA. La famiglia di Mimì e quella di Peppino condividono non solo uno squallido appartamento, ma anche disperazione e povertà. La grande chance della vita sembra però arrivare quando alla loro porta bussa il Marchesino Filippo Pollice, amico di Peppino.

Il giovane vorrebbe sposare una certa Sofia, benestante di umili origini, ma la sua famiglia nobile si oppone. Il Marchesino convince allora Peppino e gli altri ad impersonare per un giorno i suoi parenti per dichiararsi come si deve a Teodoro, padre della sua amata.

Da lì sarà un crescendo di emozioni, colpi di scena, intrecci amorosi, equivoci e divertimento, col dramma umano che diviene comicità e viceversa.

È la trama di Miseria e Nobiltà, il grande capolavoro di Eduardo Scarpetta, in programma domenica 23 novembre presso il Teatro Flavio Bucci di Casacalenda.

È il secondo dei quattro appuntamenti in calendario per la rassegna “Si…Torna in scena”, organizzata dalla Uilt Molise con il patrocinio del Comune, manifestazione che anticipa in un certo senso l’attesissima quarta edizione del festival regionale del teatro popolare Jamme Bbelle.

Sul palco la compagnia “Scème Sembe Nuje”, reduce dal grande successo di domenica 16 novembre al Teatro dell’Opera di Lucera (sold out e standing ovation) ottenuto proprio con Miseria e Nobiltà, l’ultima importante sfida artistica vinta dallo storico gruppo teatrale di Santa Croce di Magliano, fondato nel 1983.

Lo spettacolo in due atti (adattamento e regia di Nicolangelo Licursi) è in programma alle ore 18.

Per info e biglietti: 3279566623 – 3397876250.