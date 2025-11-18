A Guglionesi “scruppelle e solidarietà day”

GUGLIONESI-PETACCIATO. Domenica 23 novembre, nella settimana della cucina italiana nel mondo, con le tipiche scruppelle guglionesane, la nostra Parrocchia promuove una raccolta straordinaria fondi.
I soldi raccolti durante le Sante Messe e il ricavato delle scruppelle saranno consegnati nelle mani del cardinal Pierbattista Pizzaballa da don Mario Colavita, parroco di Petacciato, che la settimana prossima si recherà personalmente a Gerusalemme.
Il cardinale, che sempre si adopera per promuovere il dialogo e progetti di pace, provvederà a destinare le offerte al parroco della Parrocchia Santa Famiglia di Gaza.
Grazie a quanti, con il loro contributo, sosterranno questa iniziativa.