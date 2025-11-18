A Isernia la presentazione del libro di don Nicola Mattia

ISERNIA. La Fidapa sezione di Isernia, con il patrocinio del Comune di Isernia, presenta il volume “Le Maddalena” di don Nicola Mattia (Volturnia Edizioni, 2025).

L’incontro si terrà giovedì 20 novembre 2025 alle ore 18,00 presso la Biblioteca comunale “M. Romano”, in Piazza Santa Maria 5, Isernia.

Dopo i saluti istituzionali di Gabriele Venditti, direttore della Biblioteca, e di Martina Bucci, presidente Fipda Isernia, si susseguiranno gli interventi di:

Ida Di Ianni , Direttore editoriale Volturnia Edizioni

, Direttore editoriale Volturnia Edizioni Olimpia Testa , docente FIDAPA Isernia

, docente FIDAPA Isernia Don Berardino Di Silvio, Parroco della Chiesa “S. Maria Assunta” e Direttore dei Beni Culturali della Diocesi di Isernia-Venafro

Sarà presente anche l’autore don Nicola Mattia, che racconterà la genesi del libro e dialogherà con il pubblico.

L’opera si propone come un viaggio avvincente e profondo nelle storie di donne di ogni tempo e ceto sociale, accomunate dalla figura di Maria Maddalena, simbolo di redenzione e trasformazione attraverso l’incontro con Cristo.

“Le Maddalena” non è solo un libro di narrazioni, ma un vero e proprio percorso di scoperta delle sfumature dell’animo femminile. Attraverso un lessico sapiente e ritratti intensi, don Nicola ci conduce nei destini di donne che, pur macchiate da peccati carnali, hanno trovato la forza di redimersi e di diventare artefici del proprio destino. “Le Maddalena” è un libro che parla di perdono, di indulgenza umana e della capacità di trasformazione che risiede in ogni donna. Un’opera che, attraverso la delicatezza della narrazione, invita alla riflessione e alla scoperta delle molteplici sfaccettature dell’animo femminile.