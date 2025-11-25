X
martedì 25 Novembre 2025
A Mafalda la riunione per il Bilancio Partecipato 2026

MAFALDA. Il sindaco di Mafalda, Egidio Riccioni, invita la cittadinanza a partecipare alla riunione per la programmazione del Bilancio Partecipato 2026, in programma martedì 28 novembre alle ore 18.30 presso il Comune.

L’incontro rappresenta un’occasione per proporre idee e progetti a beneficio della comunità. “Mafalda può crescere solo con il contributo di tutti noi”, sottolinea il primo cittadino, ricordando l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini.

La presenza dei residenti è caldamente incoraggiata per contribuire concretamente allo sviluppo del paese.