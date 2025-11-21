A Tavenna il laboratorio creativo contro la violenza sulle donne

TAVENNA. Venerdì 21 novembre, la Cooperativa Sociale L’Abbraccio, in collaborazione con il Comune di Tavenna, alle ore 15 presso i locali del Sai, organizza un laboratorio speciale: dipingere su tela per trasformare pensieri, emozioni e testimonianze in arte.
Un momento di condivisione, riflessione e consapevolezza, dedicato a tutte le donne e alla lotta contro ogni forma di violenza.
Partecipare significa dare colore al cambiamento.
Le donne sono invitate a prendere parte al laboratorio.
Le tele realizzate verranno esposte martedì 25 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”, presso il Municipio.