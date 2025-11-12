A Termoli il Meeting Nazionale di Ornitologia

TERMOLI. Termoli si prepara a diventare per un giorno il centro della ricerca e della passione per l’avifauna italiana. Sabato 15 novembre, alle ore 9, infatti, l’Aula Adriatica dell’Università degli Studi del Molise ospiterà il Meeting Nazionale di Ornitologia, un appuntamento imperdibile che celebra il 50° anniversario della Società Ornitologica Italiana (SOI), in collaborazione con il GLICine – Gruppo di Lavoro Italiano sulla Cicogna nera.

L’incontro rappresenta un’occasione unica per fare il punto sui progressi scientifici degli ultimi cinquant’anni, condividere esperienze e rafforzare la tutela della biodiversità in Italia.

Tra i relatori e moderatori dell’evento figurano nomi di spicco del panorama scientifico e ornitologico nazionale: la professoressa Angela Stanisci (Docente Unimol), Nicola Norante (SOI-GLICINE, moderatore), Stefano Laurenti (Presidente SOI), Foscolo Foschi e Guido Teodorani (fondatori e eredi della SOI), Lucio Bordignon (Coordinatore Nazionale G.L.I.Ci.ne.), Erika Ottone (Responsabile Aree Faunistiche Parco Gallipoli Cognato) e Salvatore Urso (Socio Fondatore Stazione Ornitologica Calabrese).

Al termine del meeting, i partecipanti potranno assistere alla proiezione del documentario “La Cicogna nera”, realizzato da Donato Franculli, che approfondisce la vita e le abitudini di questo straordinario uccello.

L’ingresso all’evento è libero, un’opportunità aperta a studiosi, appassionati e cittadini che vogliono scoprire la bellezza della natura e conoscere da vicino gli sforzi scientifici dedicati alla conservazione dell’avifauna italiana.