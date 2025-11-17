A Termoli la giornata nazionale dell’albero

TERMOLI. In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, che si celebra ogni anno il 21 novembre, il Comune di Termoli lancia un’iniziativa significativa dedicata alla tutela del verde urbano e alla valorizzazione dell’ambiente.

Quest’anno verranno messi a dimora 330 nuovi alberi, simbolicamente legati ai bambini nati in città nel 2025. L’operazione si inserisce nel quadro della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che incoraggia i Comuni a incrementare la dotazione arborea e a sviluppare politiche sostenibili per la gestione del patrimonio verde.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza degli alberi, fondamentali nella lotta ai cambiamenti climatici, nella tutela della biodiversità e nel miglioramento della qualità dell’aria. Le nuove piantumazioni interesseranno diverse aree della città, contribuendo a creare spazi più vivibili, ombreggiati e accoglienti per cittadini di ogni età.

Il Sindaco Nico Balice e l’Assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, sottolineando l’importanza di questa iniziativa, invitano l’intera comunità termolese a intraprendere percorsi concreti di sostenibilità, adottando comportamenti coerenti che guardino a un futuro più verde e rispettoso dell’ambiente.