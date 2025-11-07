A Termoli la presentazione del libro di don Antonio Sabetta

TERMOLI. Sabato 8 novembre, con inizio alle ore 18, si terrà presso l’ex Cinema Sant’Antonio un incontro di presentazione del volume di Antonio Sabetta, “Una certa impronta della scienza divina. Sul senso della teologia in san Tommaso d’Aquino tra rivelazione, fede e ragione”, Marcianum Press, Venezia 2025.
A partire dalla prospettiva di Tommaso d’Aquino delineata nel testo, dialogheranno sul tema fede e ragione:
- professor Giovanni Maddalena, ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università del Molise
- don Marcello Paradiso, docente per molti anni di teologia dogmatica
Ad introdurre l’incontro sarà monsignor Claudio Palumbo, vescovo della Diocesi di Termoli-Larino.