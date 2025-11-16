A tre anni dalla scomparsa di Alfredo Mammoli

GUGLIONESI. Sono trascorsi tre anni dalla scomparsa di Alfredo Mammoli, figura molto amata da chi lo ha conosciuto e che ancora oggi lascia un vuoto profondo nella sua comunità. In occasione dell’anniversario, la famiglia ha voluto condividere un pensiero semplice ma carico di emozione, ricordando il momento in cui appresero la notizia della sua morte e l’affetto che continua a legarli a lui.

«Oggi sono tre anni da quella telefonata che ha annunciato che sei diventato un angelo, ma vivi nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Ti amiamo».

Parole che testimoniano un dolore ancora vivo, ma anche la volontà di mantenere presente la memoria di Alfredo, attraverso i racconti, gli aneddoti e l’affetto che continua a circondarlo.

In questi tre anni, familiari e amici hanno più volte ricordato la generosità, la presenza e il carattere di Alfredo, elementi che hanno lasciato un’impronta profonda in chi gli è stato vicino. Anche oggi, nel giorno dell’anniversario, il suo ricordo continua a essere celebrato con lo stesso amore di sempre.

AZ