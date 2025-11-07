Accorpamento scolastico tra Montefalcone nel Sannio e Trivento

MONTEFALCONE NEL SANNIO. «Con grande soddisfazione comunico che, con delibera n. 375 del 29 ottobre 2025, la Giunta Regionale del Molise ha approvato la richiesta di accorpamento del plesso scolastico “Mons. V. Cordisco” di Montefalcone nel Sannio all’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento, che sarà effettiva a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

Si tratta di un risultato importante e atteso, frutto di un lavoro costante e condiviso, portato avanti in questi anni insieme al collega Sindaco di Trivento, che ringrazio sinceramente per la collaborazione, la determinazione e la visione comune.

Questo passo rappresenta un atto di responsabilità e di lungimiranza, che mette al centro gli interessi degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, garantendo una migliore organizzazione, maggiore efficienza e un’offerta formativa più ampia.

L’accorpamento con l’Istituto di Trivento risponde a criteri oggettivi di prossimità, razionalità e qualità educativa, superando difficoltà logistiche che da anni penalizzavano la nostra comunità.

È una decisione condivisa con tutto il Consiglio Comunale di Montefalcone, che già un anno fa ha approvato e sostenuto questa visione. Desidero pertanto ringraziare singolarmente tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, per il senso di responsabilità e per la consapevolezza dimostrata su un tema così importante per il futuro della nostra scuola.

Trivento rappresenta oggi il centro di riferimento più importante della nostra area e offre servizi e opportunità anche per il nostro Comune: per questo motivo, avviare una collaborazione concreta è non solo una scelta naturale, ma anche un dovere istituzionale e civico.

Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento ai colleghi sindaci di Montemitro e San Felice del Molise, che hanno condiviso e sostenuto con convinzione questo percorso.

Solo attraverso la collaborazione tra territori, la condivisione dei servizi e la costruzione di una rete di opportunità possiamo garantire un futuro alle nostre aree interne, consentendo ai cittadini di vivere e restare nei luoghi dove sono nati e cresciuti.

Questa decisione rappresenta una bella notizia per la scuola, per i nostri ragazzi e per l’intero territorio, perché investire nella scuola significa investire nel futuro.

Continueremo a lavorare con lo stesso spirito di collaborazione, convinti che unire le forze sia la strada giusta per rafforzare i servizi e dare speranza alle nostre comunità». Così il sindaco di Montefalcone, Fabio Pasciullo.