Acqua e territorio: tavola rotonda a Termoli

TERMOLI. Quanta acqua serve ai molisani per la vita quotidiana, per l’economia e per l’agricoltura? Come possiamo proteggere i luoghi di produzione e conservazione dell’acqua? E soprattutto, come garantire quantità e qualità dell’acqua per le generazioni future?

A queste domande cercherà di rispondere la tavola rotonda in programma giovedì 20 novembre alle ore 16.30 a Termoli, presso il Centro Pastorale Ecclesia Mater, piazza Sant’Antonio 6.

Interverranno:

Sabrina Lallitto , sindaca di Casacalenda

, sindaca di Casacalenda Candido Paglione , sindaco di Capracotta

, sindaco di Capracotta Antonio Tomassone , sindaco di Pietracatella

, sindaco di Pietracatella Pierfrancesco Citriniti , regista

, regista Angelo D’Uva, vignaiolo

L’incontro sarà introdotto da Famiano Crucianelli e Patrizia Manzo e proseguirà con un dibattito aperto al pubblico, per favorire il confronto diretto tra cittadini e esperti sul tema dell’acqua e della sua gestione.

Un momento di riflessione fondamentale per comprendere come proteggere questa risorsa preziosa e sostenere lo sviluppo sostenibile del territorio.