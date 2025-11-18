X
martedì 18 Novembre 2025
Acqua e territorio: tavola rotonda a Termoli

  • Redazione
  • Comunità, Foto

TERMOLI. Quanta acqua serve ai molisani per la vita quotidiana, per l’economia e per l’agricoltura? Come possiamo proteggere i luoghi di produzione e conservazione dell’acqua? E soprattutto, come garantire quantità e qualità dell’acqua per le generazioni future?

A queste domande cercherà di rispondere la tavola rotonda in programma giovedì 20 novembre alle ore 16.30 a Termoli, presso il Centro Pastorale Ecclesia Mater, piazza Sant’Antonio 6.

Interverranno:

  • Sabrina Lallitto, sindaca di Casacalenda
  • Candido Paglione, sindaco di Capracotta
  • Antonio Tomassone, sindaco di Pietracatella
  • Pierfrancesco Citriniti, regista
  • Angelo D’Uva, vignaiolo

L’incontro sarà introdotto da Famiano Crucianelli e Patrizia Manzo e proseguirà con un dibattito aperto al pubblico, per favorire il confronto diretto tra cittadini e esperti sul tema dell’acqua e della sua gestione.

Un momento di riflessione fondamentale per comprendere come proteggere questa risorsa preziosa e sostenere lo sviluppo sostenibile del territorio.