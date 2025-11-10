Agorài a Termoli: incontro su povertà e salute mentale

TERMOLI. Nell’ambito del progetto Agorài, oggi poemriggio, lunedì 10 novembre, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Povertà e Salute Mentale”, dalle 18 alle 19:30 presso il Centro Ecclesia Mater, in Piazza Sant’Antonio 6, Termoli.

L’iniziativa si inserisce nella Settimana del Povero e vuole essere un momento di confronto aperto e democratico, rivolto a tutta la città. L’incontro si propone di sensibilizzare sulla salute mentale di comunità, favorendo riflessioni e discussioni su come sostenere chi vive situazioni di disagio economico e sociale.

Partecipare significa contribuire a creare spazi inclusivi e di ascolto, dove il tema della salute mentale possa essere affrontato in maniera condivisa e partecipata, promuovendo il benessere collettivo e la coesione sociale.